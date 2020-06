Vertenza deposito Xpo logistics-Conad, mercoledì sciopero dei lavoratori di Osimo

OSIMO - Vertenza deposito Xpo logistics-Conad, le organizzazioni sindacali dopo l'assemblea dei lavoratori di ieri ha proclamato una giornata di sciopero per tutta la giornata di domani. «L'assemblea dei lavoratori del deposito di Osimo, considerato il perdurare della interruzione di ogni confronto con la societa' titolare dei rapporti di lavoro e con Margherita che ha deciso l'esclusione del deposito dalla logistica Conad e la chiusura del sito marchigiano dal 30 giugno -premettono in una nota i segretari provinciali di Filcams-Cgil, Fisacat-Cisl e Uiltuc Uil rispettivamente Carlo Cotichelli, Selena Soleggiati e Fabrizio Bonta'- ritiene indispensabile proseguire la mobilitazione proclamando una ulteriore giornata di sciopero per domani mercoledi' 17 giugno intero turno di lavoro». I circa 100 lavoratori di Osimo manifesteranno in piazza del Plebiscito ad Ancona dalle 10 chiedendo che, nell'ambito dell'operazione di cessione del gruppo Auchan/Sma a Conad, per i lavoratori del deposito osimano, gestito da Xpo Logistics, venga previsto il ricorso alla cassa integrazione per cessazione di attivita' per almeno un anno, l'incentivazione all'esodo e la ricollocazione nella rete di vendita Conad e nei depositi delle cooperative di Cia e Conad Adriatico.

"Confidiamo sul sostegno fattivo di tutte le istituzioni che a partire dalla Regione Marche possono e debbono spingere le aziende protagoniste a ricercare soluzioni che vanno oltre l'attivazione di politiche attive- continuano i sindacalisti-. La decisione di utilizzare gli ammortizzatori sociali solo per il tempo necessario a superare il divieto ai licenziamenti imposto dalle misure di legge recentemente varate, implica nei fatti l'esclusione del sito produttivo anche dal piano di ricollocazioni annunciato da Conad per limitare gli impatti occupazionali della operazione di acquisizione del gruppo francese".