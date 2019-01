Autobus fermi, disagi in vista per lo sciopero degli autisti

Incrociano le braccia gli autisti degli autobus, possibili disagi per il servizio urbano ed extraurbano di Ancona. Conerobus e Atma hanno avvisato gli utenti delle 4 ore di sciopero previste per lunedì 21 dicembre. Protesta proclamata da Filt Cgil, Fit Cisl, Uil Trasporti, Faisa Cisal e Ugl per protestare contro la possibilità di modifica, da parte del parlamento europeo, del regolamento comunitario in tema di sicurezza. I lavoratori temono effetti sul numero di ore di guida e di riposo del personale conducente degli autobus, dei pullman e dei camion.

L'astensione del servizio inizierà dalle 11.30 e durerà fino alle 15.30. Le corse partite prima delle 11.30 termineranno regolarmente al capolinea di destinazione. Conerbus e Atma hanno fatto sapere che «potrebbero non essere garantite tutte le corse» ma ha anche fatto notare che la percentuale di adesione all'ultimo sciopero nazionale, quello del 15 novembre, è stata inferiore al 30%.