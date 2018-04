Sciopero personale Ata, servizio scuolabus sospeso e uscita anticipata dalle scuole

Il personale ATA del comparto scuola (bidelli) ha indetto uno sciopero per i giorni 2 e 3 maggio. La direzione dell'Istituto Comprensivo Pinocchio ha informato autonomamente i genitori che, non potendo garantire il servizio di ingresso a scuola in totale sicurezza, sarà sospeso il servizio scuolabus.

«L'Amministrazione comunale - fa sapere in una nota - relativamente a questa decisione, precisa che nei giorni 2 e 3 maggio il servizio di trasporto scolastico per la scuola secondaria di secondo grado di via della Montagnola e di via Modonnetta sarebbe stato in ogni caso assicurato e che pertanto non dipende dalla propria volontà. In conseguenza dello sciopero del personale scolastico anche l'uscita dalle scuole suddette sarà anticipata».