Sciopero in aeroporto, sit in davanti al Sanzio

Confermato lo sciopero nazionale di 4 ore per lunedì 25 marzo. A proclamarlo unitariamente Filt Cgil, Fit Cisl, Uil trasporti e Ugl Trasporto Aereo che parlano di situazione occupazionale del settore, strategico per il Paese, estremamente grave. Alla base dello sciopero - spiegano unitariamente le quattro organizzazioni sindacali - c'è la situazione della legislazione che regola il settore che ha incentivato una competizione spinta tra le compagnie che si è scaricata, attraverso la possibilità di pratica di forme estreme di dumping contrattuale, sui lavoratori. A questo si aggiunge la situazione di Alitalia, arrivata alla fase conclusiva dell'amministrazione straordinaria, il cui esito non è affatto scontato, con molti addetti in cassa integrazione. Inoltre - proseguono ancora i sindacati- mancano certezze e risorse adeguate al Fondo di solidarietà del settore che ha permesso di armonizzare le crisi precedenti. A questo nelle Marche si aggiunge la preoccupazione dei lavoratori di Aerdorica sul loro futuro occupazionale per sostenere la protesta i lavoratori dello scalo marchigiano faranno un sit- in presso il piazzale antistante l'aeroporto dalle 10.30 a mezzogiorno.

"Chiediamo il varo di una concreta legislazione di sostegno,che contrasti il dumping contrattuale presente nel settore, prevedendo il contratto nazionale come riferimento minimo retributivo e normativo per poter operare negli aeroporti italiani, tanto per le imprese di terra che per le compagnie con base in Italia. Serve un quadro regolatorio chiaro a salvaguardia della concorrenza leale, dell'occupazione e dei salari. La protesta - ricordano infine Filt Cgil, Fit Cisl,Uiltrasporti e Ugl Trasporto Aereo - coinvolgerà piloti e assistenti di volo, tecnici della manutenzione e personale di terra delle compagnie aeree e gli addetti all'Handling, al Catering e delle gestioni aeroportuali".