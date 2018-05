Attrezzi da scasso in auto, sospetto furti: denunciate due persone

Sono stati fermati a bordo di una Smart a Numana, mentre percorrevano via Litoranea in direzione di Marcelli. Da un normale controllo all'alt dei carabinieri ne è scaturita una più minuziosa ricerca finché non sono stati trovati all'interno del mezzo degli attezzi da scasso solitamente utilizzati per apire le serrature delle auto in sosta. Al che i militari dell'Arma della stazione cittadina hanno fatto scattare il sequestro e la denuncia a carico della coppia.

Si tratta di due 26enni di etnia rom residenti a San Benedetto. Già noti alle forze dell'ordine, i due sono stati denunciati per possesso ingiustificato di arnesi da scasso in concorso. È stato inoltre chiesta alla Questura l’applicazione del foglio di via per 3 anni dai comuni di Numana e Sirolo.