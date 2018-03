Arrivano al pronto soccorso con un forte prurito, i medici confermano: è scabbia

Allarme scabbia in un'appartamento degli Archi. Due persone sono arrivate al pronto soccorso in piena notte, tutte e due con un sospetto caso di infezione alla pelle. Sospetto che è subito stato confermato dai medici di Torrette.

I pazienti, entrambi bengalesi di 31 e 36 anni residenti in un appartamento di via Guglielmo Marconi, sono stati soccorsi intorno alle 2 di mercoledì motte dagli operatori della Croce Rossa di Ancona. Si trovavano nell’ appartamento insieme ad un gruppo di altri connazionali, complessivamente in quella casa ci vivevano almeno in sette. I due, uno dei quali arrivato in Italia da solo 15 giorni, avvertivano un forte prurito agli arti inferiori e alla pancia. Sintomi che sarebbero passati inosservati se non fosse per il fatto che si sono manifestati praticamente nello stesso momento e con un fastidio sempre più insopportabile. Qualcuno ha quindi preferito contattare il 118, che ha inviato sul posto l’ambulanza.

I soccorritori hanno subito sospettato un caso di scabbia, ipotesi confermata pochi minuti dopo dall’infermiere del triage di pronto soccorso.