Oltre i saldi, nel weekend arriva lo Sbaracco: 24 stand con maxi sconti

FALCONARA - L’isola pedonale di via Bixio si trasforma in un centro commerciale a cielo aperto con prezzi ancora più convenienti di quelli dei saldi. Sabato 23 e domenica 24 febbraio torna infatti lo ‘Sbaracco’, il mercatino che permette ai commercianti di svuotare i magazzini, offrendo la merce con sconti dal 50 al 90 per cento. Sono 14 i negozianti che hanno aderito a questa edizione invernale dello Sbaracco, dislocati tra il centro e Palombina Vecchia: Costantino non solo jeans, Federica P., Wine Bio & Altro, Glamour, Emi, Boutique Mondaini, Follie di moda, Sotto sotto intimo, Jeko, Black & White, Crazy abbigliamento outlet, La calza frizzante, Lory Boutique, Ottica Moderna. Tutti si ritroveranno nel tratto di isola pedonale di via Bixio compreso tra via Cairoli e piazza Mazzini, per offrire i loro articoli negli stand allestiti all’aperto. I gazebo saranno complessivamente 24: oltre a quelli dei negozianti ci saranno due stand gastronomici e quelli di cinque hobbisti.

Sarà possibile acquistare a prezzi stracciati capi di abbigliamento e intimo, calzature, accessori, biancheria per la casa, occhiali, persino vini e prodotti bio. Gli stand resteranno aperti con orario continuato dalle 10 alle 20 in entrambe le giornate e in tutta l’area di allestimento dello Sbaracco sarà attivata la filodiffusione, inaugurata a Natale.