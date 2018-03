Sbaracco, torna la caccia all'affare di stagione: sui banchi tutti i prodotti a metà prezzo

Tutto pronto per il weekend dedicato a “Lo Sbaracco”, l’iniziativa lanciata dal vicesindaco Stefania Signorini e alla quale hanno aderito in massa i commercianti cittadini che punta a trascinare a Falconara frotte di clienti alla caccia dell’affare della stagione.

Una ventina di attività commerciali falconaresi si apprestano infatti a svuotare i propri scaffali, offrendo proposte a prezzi stracciati, e a formare un vero e proprio mercato ambulante che si snoderà nel centro pedonale sabato 10 e domenica 11 marzo, dalle 10 alle 20, con orario continuato. L’iniziativa presentata per la prima volta in città a marzo 2014 ha entusiasmato i commercianti di I love shopping a Falconara che aderiranno anche alla settima edizione della kermesse che sta ormai diventando una tradizione per la città.

“La sfida è movimentare il centro e più in generale la città di Falconara cercando di intercettare anche non falconaresi – spiega Stefania Signorini -. L’ iniziativa dello Sbaracco resta sempre una novità per la nostra zona anche se hanno esportato la nostra idea anche nei Comuni vicini. Incrociamo le dita affinché si riesca a ripetere il risultato delle precedenti edizioni”. In particolare l’iniziativa dello Sbaracco lanciata a Falconara nella primavera 2014 e fino allora ‘sconosciuta’ nella nostra regione, intende permettere ai negozianti di proporre a prezzi stracciati la merce rimasta invenduti dopo i saldi. Significativo lo slogan che recita ‘Sbaracco: tiriamo fuori il meglio di noi’.

Nell’isola pedonale di corso Bixio saranno installati i gazebo sotto ai quali i negozianti del centro proporranno articoli a prezzi ribassati con sconti dal 70 al 90 per cento. Tante le tipologie degli oggetti che saranno proposti ai potenziali acquirenti: dalla bigiotteria all’oggettistica, dagli articoli per la casa all’abbigliamento.Per i consumatori sarà l’occasione per togliersi qualche sfizio, o magari per fare un bel regalo ad un familiare, ad un parente, ad un fidanzato/a o ad un’amica/o, anche ora che i saldi sono terminati. Insomma un’occasione da non perdere per gli avventori, soprattutto in questo momento storico in cui non sempre è possibile fare acquisti con leggerezza. Ma anche per i commercianti sarà una possibilità in più per proporre la loro merce e i loro prodotti, tra cui gli ultimi pezzi rimasti a prezzi stracciati, realizzando una vendita che difficilmente si sarebbe concretizzata altrimenti.