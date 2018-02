Sballo in piena notte sui tavolini del bar chiuso, 4 giovanissimi con la cocaina

Questa notte, verso le 2.50, gli agenti delle Volanti di pattuglia a Collemarino, hanno notato alcuni 20enne anconetani mentre chiacchieravano tra loro attorno ad un tavolino all’esterno di un locale in quel momento chiuso. Giovani particolarmente nervosi durante il controllo dei poliziotti visto che sul tavolino c'erano chiare tracce di polvere bianca con la tessera rigida di un supermercato ed una banconota di 50 euro arrotolata. Un contesto inequivocabile in cui uno dei quattro giovani, trovato in possesso di una bustina con residui di cocaina, ha ammesso di aver consumato la droga e per questo, è stato segnalato alla prefettura come consumatore abituale di droghe.

Stessa sorte capitava ad una chiaravallese di 34 anni che, fermata alle 13.10 circa di ieri durante un posto di controllo a Palombina, è stats trovata in possesso di due dosi di cocaina.