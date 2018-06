Il ponte è a rischio crollo, i mezzi pesanti ignorano il divieto: scattano le multe

JESI - Terminata la lunga fase di prevenzione ed informazione sul divieto di transito ai mezzi pesanti lungo ponte San Carlo, con la presenza di pattuglie fisse a rotazione per indicare i percorsi alternativi, da venerdì scorso la Polizia locale ha effettuato controlli a campione e comminato le prime sanzioni. Appena 6 in due giorni, a testimonianza certamente che la comunicazione si è diffusa ma che, nonostante tutto, c’è chi ha provato a fare il furbo non prestando attenzione alla pur evidente segnaletica posta ai due lati del ponte. Per i sei conducenti di autocarri una multa di 85 euro ciascuna, pagabile con lo sconto del 30% entro i primi 5 giorni come previsto dalla norma.

Ecco le sanzioni

Le prime sanzioni sul ponte San Carlo rappresentano la novità dell’attività di controllo su strada della Polizia locale che anche nel corso del mese di maggio ha proseguito i controlli con il TargaSystem, vale a dire la speciale apparecchiatura che rileva, dal numero di targa, i veicoli sprovvisti di assicurazione o non revisionati. Attività questa portata avanti per 10 giornate con oltre 2900 mezzi esaminati. Due le vetture poste sotto sequestro perché sorprese a circolare senza assicurazione, altre 19 fermate perché non revisionate. Tra le altre sanzioni da registrare le 4 per guida senza uso di lenti ancorché obbligatorie secondo la patente di guida e le 10 per violazioni di varia natura. Altri 4 veicoli sono stati sequestrati dopo essere stati ritrovati in sosta su area pubblica ancorché sprovvisti di assicurazione, mentre vi è stato il fermo di un veicolo per guida senza patente.

Gli incidenti

Gli incidenti rilevati a maggio sono stati 18 contro i 25 dello stesso mese del 2017. Un altro calo che porta a 97 i sinistri presti in carico dalla Polizia locale dall’inizio dell’anno contro i 135 dell’analogo periodo del 2017. La Polizia locale da gennaio 2018 è diretta dal dirigente dell’Area Servizi al Cittadino Mauro Torelli coadiuvato dal vicecomandante Filippo Peroni, in attesa che venga espletata la seconda selezione - 22 le domande pervenute - per individuare il nuovo comandante del Corpo.