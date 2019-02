Fiosioterapia di nuovo attiva all'Inrca, arrivano le nuove apparecchiature

Dallo scorso primo febbraio, presso l’Unità di Dermatologia dell’INRCA Ancona è di nuovo attivo il servizio di fototerapia grazie all’acquisto ed istallazione dell’apparecchiatura MEDISUN 2800 INNOVATION.

Il servizio permette il trattamento fototerapico ambulatoriale di psoriasi, vitiligine, linfomi cutanei, dermatite atopica e prurito, così come è avvenuto per tanti anni, coniugando efficacia, sicurezza e velocità. Il numero elevato di lampade fluorescenti e la distribuzione delle stesse, riduce notevolmente i tempi di esposizione, con una irradiazione migliore in confronto ad altre apparecchiature simili.

La terapia risulta così sicura grazie da un sofisticato sistema di controllo in grado di captare anche minimi cambiamenti nell’erogazione dei raggi, garantendo così una terapia sicura ed omogenea. Un efficiente sistema di ventilazione e raffreddamento inoltre, assicura ai pazienti un trattamento in ambiente confortevole mentre vengono mantenute le più appropriate temperature per l’ottimizzazione dell’erogazione delle lampade. Data l’età media dei nostri pazienti, la cabina è stata costruita in maniera ergonomica, con un’ampia porta di ingresso per facilitarne l’utilizzo anche a pazienti con difficoltà di movimento, dotata di maniglie di supporto e di un dispositivo di allarme in grado di interrompere immediatamente il flusso spegnendo le lampade in qualunque momento si riveli necessario, evitando quindi qualsiasi rischio per i pazienti. Per usufruire di queste terapie, è sufficiente prenotare una visita dermatologica presso il CUP e saranno i medici dell’UO di Dermatologia a valutare l’opportunità di eseguire i trattamenti.