Sanità, Mangialardi: «Intercettare le risorse statali ed europee per potenziare gli ospedali»

SENIGALLIA - Una riunione per capire i bisogni delle strutture ospedaliere tra Jesi, Fabriano e Senigallia. Il sindaco di Senigallia Maurizio Mangialardi, in veste di presidente dell'assemblea dei sindaci dell'Area vasta 2, ha incontrato questa mattina la direttrice del l'Asur Marche Nadia Storti e il direttore dell'Area vasta 2 Giovanni Guidi. La riunione è servita a definire la cornice dei bisogni del territorio e, in particolare, dei tre ospedali cittadini.

«Ringrazio la dottoressa Storti e il dottor Guidi - afferma Mangialardi - per questa utile occasione di confronto sulle necessità dell'area vasta, anche alla luce dei punti di forza e di debolezza evidenziati dalla crisi sanitaria innescata dall’epidemia di Covid19. Abbiamo iniziato a parlare di investimenti, progettazione all'interno delle strutture, piano occupazionale e nuove strumentazioni. Temi che andremo ad approfondire a breve in due importanti momenti, l'assemblea dei sindaci dell'area vasta 2 in programma lunedì, che vedrà la presenza anche del presidente Luca Ceriscioli, e il Consiglio Grande dedicato alla sanità senigalliese, che abbiamo organizzato per giugno insieme al presidente del consiglio comunale Dario Romano. L'obiettivo è essere pronti a recepire le risorse che certamente arriveranno dal ministero e dall'Unione europea con progetti concreti, volti a potenziare i nostri ospedali e la medicina del territorio».