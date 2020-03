Dalla pulizia delle strade alla lotta al virus: M.P.M lancia il nuovo dipartimento sanificazione

Bonificare da virus e batteri i luoghi in cui si vive e si lavora può essere un modo per ripartire più in fretta e lo conferma anche il decreto “Cura Italia” prevedendo delle agevolazioni fiscali non da poco. Lo sa bene l’azienda M.P.M, con sede operativa in via Thomas Edison, ad Osimo, che si è rimboccata le maniche e in poco tempo ha creato una nuova divisione tutta improntata sull’igienizzazione di ambienti interni ed esterni per le amministrazioni e i privati.



«Questa emergenza sanitaria – spiega Giancarmine Romanello a capo della sezione – ci ha spinto a realizzare un progetto per combattere virus, muffe e batteri. Da anni lavoriamo in tutta Italia per ripristinare la sicurezza stradale dopo gli incidenti e i danneggiamenti. Per questo abbiamo subito capito l’importanza della procedura. Le contaminazioni, infatti, si possono annidare ovunque: dagli uffici, ai parcheggi, ma anche nelle abitazioni private e nei luoghi di lavoro. In poco tempo abbiamo già ricevuto diverse richieste da studi professionali e pubbliche amministrazioni e ci stiamo attivando affinché l’operazione sia rapida ed ecologica. Utilizzare prodotti ecocompatibili è da sempre la nostra mission. È importante bonificare gli spazi ma rispettando sempre l’ambiente che ci circonda».

Sono giorni intensi per questa azienda che lavora attraverso i suoi Centri Logistici Operativi sparsi su tutto il territorio nazionale sia in ambienti indoor che outdoor. «Per gli spazi esterni – prosegue Romanello – ci avvaliamo di disinfettanti nebulizzati appositamente studiati, mentre per gli interni usiamo il perossido d’idrogeno: viene spruzzato negli ambienti chiusi e in poco tempo elimina il 99,9% di microbi e batteri». Inoltre, per la sanificazione dei locali il decreto “Cura Italia” ha previsto il cosiddetto bonus sanificazione: un contributo sotto forma di credito d’imposta pari al 50% della spesa con un massimo di 20mila euro, fino all’esaurimento dell’importo massimo di 50 milioni di euro stanziati per l’anno in corso.