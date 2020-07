Bagni, spazi pubblici e aree verdi: iniziata la sanificazione in quasi tutta la città

ANCONA - E' stata avviata da ieri sera la sanificazione di tutti i bagni pubblici cittadini, in spazi pubblici e aree verdi, che verrà eseguita dalle ore 20 in avanti. L'operazione interessa Pietralacroce, Pineta del Passetto, Piazza Roma, Duomo, Cardeto, Cittadella, Posatora, Torrette e Collemarino. Da ieri è iniziata anche la sanificazione dei giochi di tutti i parchi: l'intervento procederà per “lotti” per concludersi con un secondo passaggio della sanificazione dei 9 parchi più frequentati.

