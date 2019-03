Samuele Sartini, il dj anconetano premiato ai Dance Music Awards: ora 2 dj set in Spagna

Il dj producer anconetano Samuele Sartini è stato premiato come miglior house dj producer italiano ai Dance Music Awards 2018, il più importante premio della nightlife italiana. La cerimonia di premiazione si è volta al QI Clubbing di Erbusco (Brescia) domenica sera. Nel ringraziare il pubblico e la giuria per la votazione e per un altro successo, Sartini ha ricordato come il 2018 sia stato per lui un anno magico. «Sono davvero felice che questo premio sia arrivato proprio per quanto sono riuscito a raggiungere nel 2018 - ha detto sul palco - E' stato un anno indimenticabile per la mia carriera, l’anno della sincronizzazione della nostra hit Mondiale “Love U Seek/ Seek Bromance” con il film del premio oscar Clint Eastwood "The 15:17 To Paris'".

Ora Samuele si appresta a volare a Madrid per regalare la sua musica ad una importante mostra d’arte. Infatti giovedì prossimo si esibirà nella capitale spagnola a "Noah", mostra d'arte organizzata da ExitFineArt da Linda Santaguida, curatela e produttrice della mostra. Sarà la prima tappa del tour europeo della durata di un anno. In mostra ci sono le opere di Alessandro Malossi, illustratore, pittore e tatuatore italiano. Il titolo dell'esposizione, "Noah", fa riferimento, come la parola stessa dice, alla storia di Noè nell'antico testamento. Il dj set di Samuele Sartini è in programma dalle 18 alle 21. Poi, dalle 23 in poi, nella stessa location dell’Hotel Me Reina Victoria - Galleria Me, Sartini sarà protagonista musicale di un party esclusvo: “Radio Rooftop Madrid”.

Chi è Samuele Sartini

Samuele Sartini è un top dj house italiano molto attivo nei top club di tutto il mondo. E' nato a Chiaravalle e risiede a Monte San Vito. Nell'estate 2017 ha fatto ballare party legati al GP di Formula 1 nel Barhein, il Jimmy'z di Montecarlo e in Italia è guest in costanza al Pineta di Milano Marittima e al Just Cavalli di Milano, due dei locali di riferimento per chi cerca l'esclusività. In console ho stile preciso e una tecnica esemplare, ma più che di 'numeri' e gesti che sanno stupire, ogni suo suoi dj è pieno di musica e di melodia, ovvero si mette sempre al servizio di ha voglia di ballare. Samuele Sartini è anche un produttore conosciuto in tutto il mondo. Ha remixato tracce di superstar come Calvin Harris, Roger Sanchez, Paul Van Dyk ed Armin Van Buuren ed ha all'attivo diverse hit all'attivo diverse hit recenti: "When The Sun Goes Down", interpretata da Jay Sebag, trasmessa da emittenti come RTL 102,5 TV, Radio 105, Radio Deejay ed m2o, proprio come "Gimme the Funk", che è piaciuta anche a stelle del mixer come Todd Terry, Bob Sinclar, Oliver Heldens, Sander Van Doorn o Robbie Rivera. Sartini ha anche qualcosa che lo lega ad Avicii. Infatti per la versione cantata del suo primo successo Tim Berg - "Seek Bromance", Avicii prese la voce da "Love U Seek", brano pubblicato da Sartini nel 2011 su Do It Yourself. Questa canzone è tornata con Rework curato dal dj dorico nel gennaio 2018, una nuova versione che mette ancor più in in risalto la bella voce di Amanda Wilson.

Gallery