Strage di Corinaldo, Salvini sullo spray al peperoncino: «Arresto per chi ne abusa»

"Lo spray al peperoncino ha salvato tante donne da violenze, stupri, rapine e aggressioni, va usato in maniera intelligente. Chi ne abusa, per quello che mi riguarda, non va richiamato ma arrestato, anche se e' minorenne". Cosi', riporta la Dire, il vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini sulla tragedia nella discoteca di Corinaldo e a nuovi fatti collegati a un istituto tecnico di Pavia, dove studenti sono stati intossicati, questa mattina, dallo spray al peperoncino. Rispondendo ai giornalisti sul fatto che quegli spray vadano ritirati dal commercio, al suo arrivo in Assolombarda, a Milano, dove nelle prossime ore incontrera' i presidenti delle associazioni territoriali lombarde di Confindustria, Salvini dichiara: "Posso solo stangare dei deficienti e dei delinquenti che usano strumenti di difesa per altri motivi".