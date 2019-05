Salvini ad Osimo, i sindacati: «Grave sospensione senza preavviso del servizio pubblico»

OSIMO - Disagi per gli utenti e dipendenti dei servizi ambulatoriali di Osimo in concomitanza con la visita del Ministro dell’Interno Matteo Salvini. A dirlo è la Cisl-Fp Marche. «Si apprende infatti - dichiara Alessandro Mancinelli della Cisl Fp Ancona - che per motivi legati all’allestimento del comizio, il Poliambulatorio è stato evacuato a partire dalle ore 12.30, con conseguente disservizio all’utenza. Il personale in servizio, inoltre, ha perso un’ora e mezza di lavoro che dovrà recuperare».

«Riteniamo molto grave - continua - che per una iniziativa elettorale venga sospeso un servizio pubblico sanitario, con inevitabili disagi per gli utenti e per gli operatori. I primi non potranno fruire dei servizi ambulatoriali, i secondi dovranno recuperare il mancato orario di lavoro. Due conseguenze negative – conclude Mancinelli - prodotte senza alcun preavviso. Possibile che nessuno le avesse valutate?».