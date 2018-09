Salvini blitz all'Hotel House: «Qui servono le ruspe, non altre soluzioni»

«Non potete utilizzare metà delle forze della provincia per 'sto c... di robo che va abbattuto». A parlare è il Ministro degli Interni, Matteo Salvini che a margine della tappa marchigiana (ieri era a Fano, ndr) ha voluto visitare l'Hotel House di Porto Recanati. Accompagnato da amministratori e forze dell'ordine, il titolare del Viminale si è fatto elencare la lunga lista del degrado. Tra crediti pignorati, debiti degli inquilini nei confronti del condominio. «Sono convinto che l'unica soluzione sia radicale - dice - qui servono le ruspe, non ci sono altre soluzioni». La diretta su Facebook va avanti una ventina di minuti. Oltre 150mila visualizzazioni e migliaia di commenti nella prima ora.