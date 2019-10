L'amico a 4 zampe rimane incastrato sotto l'auto, i suoi angeli arrivano a salvarlo

L'auto sta facendo manovra per uscier dal parcheggio ed il cane rimane incastrato sotto il veicolo non riuscendo più a muoversi. Sono stati momenti di apprensione quelli vissuti in mattinata, poco prima delle 12, a Sappanico di Ancona. Lo sfortunato cagnolino ha tentato invano di uscire ma per liberarlo è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco.

La squadra intervenuta sul posto ha alzato leggermente la macchina riuscendo a liberare l'amico a 4 zampe che nel frattempo aveva subito delle ferite. Poi tempo di riabbracciare il suo proprietario, il cane è stato portato dal veterinario per tutte le cure del caso. Per fortuna non è in pericolo di vita.