Bambi in trappola, ci pensano i vigili del fuoco

Tre piccoli cuccioli di capriolo in trappola. Non c'entra, per fortuna, il bracconaggio ma la curiosità e la voglia di esplorare dei giovani mammiferi (umani compresi) che ha portato i tre piccoli all'interno di una proprietà privata e recitanta. In pratica non trovavano più il varco per uscire mentre mamma capriolo, al di là della rete, bramiva disperata.

Sono intervenuti i vigili del fuoco questa mattina ad Arcevia per risolvere la situazione. I cuccioli, che erano in ottimo stato di salute, sono stati catturati e poi rilasciati all'esterno della proprietà per farli ricongiungere con la mamma.