Cane intrappolato sotto terra, salvato dai vigili del fuoco

Oggi alle 13 circa, i vigili del fuoco sono intervenuti a Fabriano frazione di Sant’Elia per soccorrere un cane da caccia che si era infilato sottoterra nella tana di un istrice. Laika, questo il nome di un segugio maremmano di anni 11, non riusciva più a uscire dal cunicolo, e così i pompieri hanno utilizzato il geofono e le telecamera da anfratti, hanno individuato l’animale e, dopo alcuni tentativi, sono riusciti a recuperarlo in buone condizioni e riconsegnarlo al proprietario (GUARDA IL VIDEO).

