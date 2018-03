Era rimasta bloccata all'interno di un roveto, Nana è stata salvata

Nella mattinata della giornata odierna i vigili del fuoco sono intervenuti ad Ancona in via Strada Vecchia di Pietralacroce per soccorrere un animale. Nana, un cane di 16 anni di piccola taglia, si era infilata all’interno di un roveto rimanendo bloccata. Ad accorgersi dell'animale sono stati i volontari dell'Oipa di Ancona che hanno sentito dei gemiti provenire dalla zona. Non essendo attrezzati per il salvataggio sono stati allertati i pompieri.

I vigili del fuoco hanno trovato numerose difficoltà a raggiungere l’animale, che per fortuna è stato recuperato e riconsegnato in buone condizioni al proprietario.