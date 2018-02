Un tasso cade nel tombino e rimane incastrato, il salvataggio dei vigili del fuoco

Nel primo pomeriggio di oggi, i vigili del fuoco sono intervenuti a Filottrano, in via Troscione per recuperare di un tasso caduto all’interno di un tombino per la raccolta delle acque piovane ad una profondità di circa quattro metri.

I vigili del fuoco hanno lavorato per un paio per il recupero dell’animale, successivamente è stato affidato all’ente recupero animali selvatici di Fabriano per le cure del caso.