Ai saluti il comandante della stazione della Capitaneria di porto

Dopo aver guidato per sei anni l’Ufficio Locale Marittimo della Capitaneria di Porto, lascia Falconara il Primo Luogotenente Rocco Polimeno, che andrà a ricoprire l’incarico di responsabile del servizio tecnico operativo della Capitaneria di Porto di Ancona. Questa mattina il Comandante ha salutato la città con una piccola cerimonia nella sede della stazione locale, in via Monti e Tognetti a Villanova, affiancato dall’Ammiraglio Enrico Moretti, direttore marittimo e Comandante della Capitaneria di Porto di Ancona, e dal capo di prima classe Armando Passaretti, che prenderà il posto di Polimeno a Falconara. Il sindaco Stefania Signorini non è voluta mancare all’appuntamento in rappresentanza dell’amministrazione comunale, che con Polimeno ha avviato un rapporto di collaborazione molto intenso. Tra i frutti di questo lavoro di squadra, la regolamentazione dei divieti temporanei di balneazione in caso di sversamenti a mare, adottata a Falconara nel 2013 e poi presa a modello anche da altri Comuni costieri. Con il sindaco Signorini c’erano il presidente del Consiglio comunale Goffredo Brandoni, l’assessore Clemente Rossi, il dirigente Stefano Capannelli, il Comandante della polizia locale Alberto Brunetti e il vice Mirco Bellagamba. «Il rapporto con il Comandante Rocco Polimeno è un esempio di come dovrebbero funzionare i rapporti tra istituzioni – è il commento del sindaco Stefania Signorini –. Il suo contributo alla nostra comunità è stato molto fattivo e propositivo e sono convinta che questo rapporto proseguirà con il nuovo Comandante Armando Passaretti».

A salutare il Primo Luogotenente Polimeno sono arrivati il Comandante dei carabinieri della Tenenza di Falconara Michele Ognissanti, il vicecomandante della Compagnia della Guardia di Finanza Francesco Cavuoto, l’amministratore delegato di Api Raffineria Giancarlo Cogliati accompagnato da responsabili dello stabilimento, rappresentanti degli operatori balneari di Falconara capitanati dal presidente del Falcomar Alessandro Filippetti, tanti amici che operano nel settore della pesca e della navigazione. Tutti hanno sottolineato le doti umane e professionali di Polimeno, che ha giudicato come importantissima l’esperienza di Falconara. Polimeno, 58 anni, originario della Puglia ma dal 1984 residente proprio a Falconara (con la moglie e tre figli) ha una lunga carriera militare. Entrato come allievo sottufficiale nel 1979, Polimeno è stato diversi anni imbarcato prestando servizio anche all'estero come durante le operazioni in Albania nei porti di Durazzo, Valona e Saseno. E’ stato schierato anche a Somos (Grecia) e Lampedusa per le operazioni legate ai flussi migratori coordinate dall'agenzia europea Frontex. È arrivato a Falconara nel 2012 mostrando subito grandi doti di dialogo con istituzioni, operatori e fruitori della spiaggia. Lascia il timone ad Armando Passaretti, 43 anni, proveniente dal comando della Capitaneria di Porto di Imperia.