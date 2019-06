Mancano i medici, Volpini: «Servizio di oncologia in difficoltà, è allarme»

«Gravissima». Così il presidente della commissione Salute, Fabrizio Volpini, definisce la situazione che si è creata al servizio di Oncologia dell’ospedale di Senigallia. Volpini ha lanciato l’allarme nella seduta odierna del Consiglio regionale, chiedendo l’intervento urgente del presidente della Regione ed assessore alla Sanità, Luca Ceriscioli. «Una serie di defezioni da parte dei medici per ragioni in particolare di malattia ha ridotto all’osso il personale – spiega Volpini –. Il servizio ha un carico di lavoro enorme al quale i due oncologi rimasti riescono a far fronte con fatica anche perché i malati con cui si relazionano sono malati seri che hanno bisogno di controlli assidui e di presa in carico. Consegno questa preoccupazione al presidente Ceriscioli ed anche l’impegno per tentare di porre rimedio alla situazione critica».