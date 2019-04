Salute infantile, arriva la Conero Running for Rotary

Torna domenica 28 aprile, con inizio alle ore 9, il consueto appuntamento con la Conero Running for Rotary: una passeggiata o, per i più sportivi, una corsa sul lungomare di Numana eccezionalmente chiuso al traffico. L’evento, che ogni anno attira migliaia di partecipanti da tutta Italia, vedrà il ricavato della giornata in parte devoluto all’Ospedale Pediatrico Salesi di Ancona e al progetto Rotary Campus del Distretto Rotary 2090.

Tutto ciò avviene nel mese che il Rotary International dedica alla salute materna e infantile. Tante sono state le iniziative del Rotary Club Ancona 25-35 a favore dei bambini e della loro salute. Si è partiti con il corso sulle manovre salvavita pediatriche, organizzato in collaborazione con la Croce Rossa Italiana – Comitato di Ancona, per proseguire con l’ormai consueta Pasqua al Salesi, progetto organizzato in collaborazione con Dadi e Mattoncini e con l’Associazione Patronesse del Salesi: una distribuzione di doni per augurare ai piccoli ospiti dell’Ospedale Pediatrico Salesi di Ancona una serena Pasqua. Per partecipare alla Conero Running for Rotary, tutte le informazioni sul programma e sulle modalità di iscrizione sono disponibili sul sito:www.conerorunning.it o inviando una mail all’indirizzo rcancona25.35@gmail.com.