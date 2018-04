"Salute in cammino", prosegue il progetto promosso dall'Acli Marche

CASTELFIDARDO – Proseguirà anche ad Aprile il progetto “Salute in cammino” promosso da U.S. Acli Marche ed amministrazione comunale e realizzato grazie anche ad un contributo offerto dalla Susan G. Komen Italia onlus nell’ambito dell’iniziativa nazionale “Alimentazione, sport e salute 2018”. L’iniziativa è stata avviata il 28 luglio 2014 e nel corso di quasi 4 anni di attività ha coinvolto tante persone di ogni età in un progetto di prevenzione e promozione della salute che fa parte integrante del dell’accordo di collaborazione degli interventi di promozione e prevenzione della salute 2014/2018 stipulato tra Comune di Castelfidardo e Area Vasta 2 dell’Asur Marche. “Salute in cammino”, che è patrocinato dal Coni Marche, si svolge ogni lunedì alle 21,15 con partenza da Piazza della Repubblica. Non si tratta di una competizione ma di una camminata della durata di un’ora con un percorso da attraversare di circa 5 chilometri sotto la guida del prof. Massimiliano Strappato utile a contrastare quelle patologie che sono strettamente connesse all’inattività fisica vale a dire diabete, malattie cardiovascolari, tumore al seno ed al colon.

Per quanto riguarda il mese di aprile, nell’ambito dell’iniziativa “Salute in cammino” ci sono delle interessanti novità. Lunedì 2 aprile, in quanto giorno festivo, la camminata non ci sarà ma nella stessa settimana ne sarà svolta una venerdì 6 aprile in occasione della “Giornata mondiale dell’attività fisica” sempre con partenza alle ore 21,15 da Piazza della Repubblica. Lunedì 23 aprile, invece, alle ore 21, in occasione della consueta camminata, sarà presente la dottoressa Sonia Bolognesi, biologo nutrizionista, per parlare di corretti stili di vita, in particolare di una corretta alimentazione. La partecipazione al progetto ed alle varie iniziative è gratuita. Per ulteriori informazioni si possono consultare il gruppo facebook Salute in cammino Castelfidardo o il sito www.usaclimarche.com.