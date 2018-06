Salute in cammino, prosegue il progetto per il corretto stile di vita

Giovedì 14 giugno, alle ore 21, presso il palazzetto dello sport nuovo appuntamento con l’iniziativa “Salute in cammino”, promosso da U.S. Acli Marche ed amministrazione comunale per diffondere tra i cittadini la necessità di adottare corretti stili di vita. Si tratta di una camminata della durata di un’ora che si svolge ogni giovedì (tranne quando piove) ed a cui è possibile iscriversi gratuitamente poiché l’iniziativa è tra l’altro realizzata grazie ad un contributo offerto dalla Susan G. Komen Italia onlus ed ha il patrocinio della delegazione di Ancona del Coni.

L’iniziativa di Camerano si collega alle altre due che si svolgono nel territorio provinciale a Osimo (si cammina ogni martedì con partenza da Piazza Boccolino alle 21) ed a Castelfidardo (si cammina ogni lunedì con partenza alle 21.15 da Piazza della repubblica). Per ulteriori informazioni sul progetto “Salute in cammino” si possono consultare l’omonima pagina facebook oppure il sito www.usaclimarche.com .