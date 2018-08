«Mi annoio», poi salta sull'auto in sosta e si fa riprendere: il video finisce in rete

Si stava annoiando e per questo aveva deciso di "animare" la propria serata con un gesto goliardico, che ora però gli è costato una denuncia. A finire nei guai un 15enne fabrianese, che nei giorni scorsi aveva deciso di danneggiare l'auto di una residente in zona Le Conce, saltando sopra il tettino e sul cofano. Ad accorgersi del danneggiamento era stata proprio la proprietaria dell'automobile che si era rivolta ai Carabinieri. Dopo giorni di indagine i militari sono riusciti a risalire al responsabile, dopo aver visionato un video su Facebook. Nelle immagini si vedevano solo i piedi del 15enne, ma di fianco a lui i volti di altri due ragazzi che hanno dovuto raccontare tutto quanto ai militari. Ignari i suoi genitori invece, che mortificati si sono presentati in caserma ed hanno promesso oltre a ripagare il danno alla signora, che il proprio figlio verrà punito severamente per quanto fatto. Per lui è scattata la denuncia e dovrà rispondere di danneggiamento.