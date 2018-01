Supereroi al Salesi, Hulk e Spiderman in visita ai piccoli pazienti dell'ospedale

Saranno Capitan America, Spiderman, Ironman, Hulk e Superman i protagonisti della indimenticabile e sorprendente giornata che, domenica 28 gennaio a partire dalle 11.00 del mattino, aspetta i piccoli pazienti ricoverati all’ospedale Salesi di Ancona. Fa dunque tappa nel capoluogo marchigiano il tour ‘più buono’ d’Italia: quello dei Supereroi di EdiliziAcrobatica (la prima azienda in Italia ad avere reso possibile interventi di ristrutturazione edilizia adottando la tecnica alpinistica della doppia fune di sicurezza).

La giornata dedicata ai piccoli ricoverati presso l’Ospedale è resa possibile grazie all’impegno congiunto della direzione della Fondazione Salesi e dei tecnici acrobatici che, travestiti con i costumi originali dei supereroi tanto amati dai bambini, si caleranno a più riprese dal tetto dell’ospedale e si affacceranno, ove possibile, alle finestre per salutare e incoraggiare i pazienti. Dopo i successi degli spettacoli acrobatici regalati ai bambini ricoverati nei reparti di pediatria di alcuni dei più importanti ospedali italiani (dal Bambino Gesù di Roma fino all’Ospedale dei Bambini di Palermo, passando per il Regina Margherita di Torino, l’Ospedale degli Infermi di Biella e il Policlinico Sant’Orsola di Bologna) il gruppo dei supereroi acrobatici riprende il tour che regala sorrisi e allegria ai piccoli pazienti e ai loro genitori. “Lo scopo di questa iniziativa - spiegano Riccardo Iovino e Anna Marras, soci fondatori di EdiliziAcrobatica - è far trascorrere serenamente alcune ore a chi si torva costretto in un letto d’ospedale. Il dottor Antonello Maraldo e la dottoressa Duca saranno presenti a questo importante Evento tanto atteso proprio per la sua unicità e spettacolarità.