Tango e concerto delle voci bianche, arriva il weekend benefico per l'ospedale Salesi

Prosegue a tamburo battente l'attività delle Patronesse del Salesi per la raccolta fondi in sostegno del Pediatrico di Ancona. E come ogni anno, con l'arrivo della primavera, si intensificano gli eventi benefici che hanno come ultimo scopo quello di aiutare la struttura per i piccoli degenti tramite l'acquisto di nuovi e più moderni macchinari per la cura dei bambini ricoverati.

Così sabato sera l'Associazione, in collaborazione con il Circolo della Vela di via Panoramica, ha organizzato una cena per la raccolta fondi, e a seguire un ballo per tutti i presenti con il gruppo Milonga Tradicional Ancona. Ovvero lo staff dorico dedicato al tango, che raccoglie decine di iscritti in tutta la città. La cena è già al completo, ma per il ballo dopocena, quando la serata sarà aperta al pubblico, sono ancora disponibili posti (ore 22). Infotel: 071/36770. Mentre domenica si proseguirà alla Chiesa del Gesù (ore 17,30) con il Concerto di Beneficenza con il Coro Orlandini delle Voci Bianche. Ospiti d'onore i musicisti Caterina Bartoletti (violino), Sofia Quattrini (soprano), Tommaso Pasqualini (pianoforte), Diego Pesaresi (violoncello).

«Non solo in primavera attiviamo le nostre tante iniziative in sostegno del pediatrico di Ancona – precisa la neo-presidente delle Patronesse del Salesi, Stefania Giacchè – infatti lungo tutto l'anno proponiamo manifestazioni che hanno come stesso obiettivo quello di raccogliere fondi per i progetti benefici devoluti alla struttura. Ma è chiaro che con la bella stagione si moltiplicano le occasioni per aggregare le tante persone che solitamente ci onorano della loro presenza e aiutano la nostra missione. Pertanto, a nome di tutte le Patronesse, ringrazio i tantissimi che ci sostengono nei vari appuntamenti, e chi vorrà unirsi alle prossime attività». Intanto l'Associazione Patronesse del Salesi è già in moto per l'organizzazione del consueto appuntamento di Portonovo. Il maxi evento dedicato ai bambini, che coinvolge come sempre l'intera baia, quest'anno si svolgerà il prossimo 13 maggio. E sarà preceduto dalla cena, sempre a scopo benefico, all'Hotel Excelsior La Fonte il prossimo 11 maggio.