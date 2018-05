Principesse e supereroi incantano i bambini, si chiude la "Due giorni per il Salesi"

Supereroi e Principesse sfidano le nuvole. A Portonovo, nonostante le previsioni meteo avverse, è comunque andato in scena l'evento clou della Due Giorni Per il Salesi.

Sul versante Molo, famiglie con bambini al seguito hanno trascorso un pomeriggio all'insegna del divertimento. Ad intrattenere i più piccoli, infatti, non è mancato il laboratorio della Dott.ssa Ripippi e le sue bolle di sapone; lo spettacolo di stone balancing con Carlo Pietrarossi e Loriana Tittarelli; i gonfiabili con scivolo e vasca-palline a cura del Volontaria della Misericordia Croce Azzurra Sant'Elpidio a Mare; lo spettacolo della Compagnia GiocaSorriso con Mago Tony e Mago Baldo. E alle 17 concerto rock di tre giovani band anconetane, a cura delle associazioni Centro Musicale A. Orlandini, Scuola di Musica Arrigo Gugliormella e Cantieri Musicali Ancona. Ma a rapire l'attenzione dei più piccoli è stato l'arrivo dei Supereroi e delle Principesse Disney. Sulla spiaggia si sono materializzati i personaggi fantastici del mondo delle favole e dei cartoni animati. E quando si sono avvicinati ai bambini, le reazioni sono state tutte di grande entusiasmo.