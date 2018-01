Saldi invernali, ecco quando iniziano e cosa fare per non prendere "fregature"

Iniziano il 5 gennaio e terminano il 1 marzo i saldi invernali 2018 nelle Marche. Quella dei saldi è un'opportunità tradizionalmente deputata all’acquisto vantaggioso di beni e accessori di vario genere messi in vendita a un prezzo inferiore rispetto alla normalità. Come per l’inverno 2017, anche quest'anno le regioni hanno optato per l'inizio coincidente con il 5 gennaio che cadrà di venerdì, giorno immediatamente precedente all’Epifania e utile per far partire un intero weekend dedicato allo shopping conveniente (fanno eccezioni alcune regioni).

Shopping intelligente: i consigli anti-fregature