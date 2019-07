Saldi sotto le stelle, negozi aperti fino a mezzanotte: «Far ripartire la corsa allo shopping»

ANCONA – Nel centro di Ancona anche quest’anno Confcommercio Marche Centrali lancia i Saldi sotto le stelle nel sabato di avvio delle vendite di fine stagione che inizieranno domani sabato 6 luglio. Per chi vorrà fare shopping serale ci sarà quindi la possibilità di effettuare acquisti scontati nei negozi che saranno aperti fino alla mezzanotte in concomitanza con l’apertura notturna del Parcheggio Umberto I fino alle ore 23.

Sarà quindi un’ulteriore opportunità per vivere il centro approfittando magari per fare un aperitivo in città e mangiare qualcosa godendo appieno della dimensione commerciale del capoluogo marchigiano. I Saldi sotto le stelle sono giunti alla trentunesima edizione e nei negozi fervono da giorni i preparativi per l'avvio delle vendite di fine stagione: “L’obiettivo è far ripartire la corsa allo shopping – commenta il Direttore Generale Confcommercio Marche Centrali prof.Massimiliano Polacco –, visto che i dati che emergono dai primi mesi di quest’anno delineano una certa debolezza del settore che ha sofferto anche per l’instabilità metereologica”.