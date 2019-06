Opportunità per i disoccupati, un corso di saldatura navale con CNA

E’ partito il corso di formazione per disoccupati su “Tecniche della Saldatura Navale”, organizzato da Cna Ancona e Articolo 1 Agenzia per il Lavoro Interinale, che si svolgerà fino a metà luglio nel cantiere C.P.N. nel porto di Ancona.

L’iniziativa formativa si svolge nell’ambito dell’attività di promozione del settore avviata da Cna Produzione Ancona già da un paio di anni e che ha visto realizzarsi in questo tempo varie iniziative sindacali, quali focus group, incontri con il Presidente dell’Autorità Portuale e con l’assessore al Porto del Comune di Ancona, indagini sullo stato del settore, incontri con i cantieri navali, fino alla Giornata della Cantieristica che si è svolta lo scorso 17 maggio.

“La nautica è un settore che sta andando molto bene – dice Lucia Trenta, responsabile Cna Produzione Ancona – e dato il crescente numero di commesse che hanno i cantieri navali, crediamo che questo settore possa rappresentare una opportunità sia per le imprese di subfornitura, specie nei settori della carpenteria metallica, dell’impiantistica e degli allestimenti in legno, sia per chi è alla ricerca di un nuovo lavoro. La cantieristica navale occupa ad Ancona circa 3.600 persone e c’è sempre maggiore richiesta di professionalità tecniche, per cui si vedono interessanti opportunità per il futuro.”

“Il corso – continua Trenta – si svolge nel porto di Ancona presso il cantiere navale C.P.N., nostro associato, che ringraziamo per aver messo a disposizione spazi, macchinari e competenze dei suoi tecnici e che è il primo interessato a valutare le capacità dei 6 ragazzi frequentanti, allo scopo di una eventuale assunzione a fine corso a luglio”. “Il corso – specifica Luca Londei, area manager centro Italia di Articolo 1 – è finanziato da fondi Formatemp, proprio allo scopo di formare figure professionali da inserire presso imprese che ne hanno bisogno, ha una durata di 200 ore e le docenze sono state affidate alla società Airone P.C. con cui collaboriamo da tempo”.