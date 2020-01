Nella sala scommesse c'era anche un minore, serranda giù e maxi multa per il titolare

Quando i poliziotti sono entrati all'interno del centro scommesse hanno trovato un minorenne che stava compilando una schedina. A finire nei guai il titolare di un locale di Senigallia, in via Raffaello Sanzio. Per l'uomo è subito scattata la sospensione temporanea dell'attività ed una multa salatissima.

Ad applicare la sospensione per 15 giorni sarà l'Agenzia dei Monopoli. La multa da pagare invece sarà di 6mila euro, visto che il 17enne non avrebbe potuto accedere al locale.