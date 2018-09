La Ruota, che successo: confermata l'attrazione per il centro città

L'Ancona Eye torna a Natale e allunga il periodo di permanenza fino a fine gennaio. Sarà una piazza Cavour tutta da fotografare come nella versione 2017 quella che si prepara a ospitare, per il secondo anno consecutivo, la ruota panoramica da 40 metri sopra la testa del conte Camillo Benso. Lo ha deciso il Comune, già alle prese con i preparativi per le festività natalizie. Ruota panoramica ma anche pista da ghiaccio all'aperto proprio a fianco dell'attrazione principale.

A completare il quadro della piazza anche il Mercatino. Per tutto quanto servirà il parere positivo della Soprintendenza che è stato già richiesto dagli uffici. I prezzi saranno gli stessi dello scorso anno: 5 euro, 4 per il ridotto bambini (da 2 a 10 anni) e gratis sotto i 2 anni. Calendario alla mano, mancano un centinaio di giorni a Natale. Può sembrare presto per pensare ad addobbi, alberi e presepi ma non lo è affatto.