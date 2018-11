Ruba denaro alla compagna disabile per ubriacarsi, denunciato un 49enne

Sedotta e cuircuita da un uomo e poi vittima di un furto di quasi 5mila euro. E' questa la triste vicenda accaduta ad una 52enne fabrianese, affetta da disabilità. L'uomo, in 49 anni residente nello jesino, secondo la ricostruzine fatta dal pubblico ministero, l'avrebbe raggirata riuscendo in poco tempo a rubarle l'importante somma di denaro. A capire che qualcosa non andava è stato per fortuna l'amministratore di sostegno della vittima che ha quindi deciso di presentare un esposto in procura.

Il raggiro sarebbe iniziato nel marzo del 2016 quando i due avevano deciso di andare a convinvere insieme a Fabriano. Stando a quanto ipotizzato dall'accusa, il 49enne era solito dirigersi allo sportello bancomat e prelevare denaro con la scusa di prendere soldi per delle spese familiari. In realtà il denaro veniva utilizzato per comprare alcolici. La difesa dell'uomo conferma la versione dello jesino, rigettando ogni accusa e parlando effettivamente di denaro utilizzato per portare avanti la famiglia. Il processo inizierà il prossimo mese di maggio con l'imputato che dovrà rispondere di cirvonvenzione di incapace.