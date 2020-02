Conduttura riparata, in tarda serata tornerà l'acqua: «Rottura del tutto eccezionale»

Il peggio sembra passato: il Comune informa che in tarda serata l’acqua tornerà regolarmente disponibile in tutte le abitazioni e attività. La notizia arriva dal Coc, secondo cui Vivaservizi ha provveduto alla sostituzione della conduttura rotta. Con un avvertimento: l'acqua potrebbe uscire dai rubinetti rossa o subire sbalzi di pressione e quindi si invita a lasciarla scorrere per qualche minuto prima di utilizzarla. Successivamente, una volta assicurata la funzionalità della nuova conduttura e consolidato l'intervento, si provvederà al ripristino della sede stradale quando saranno garantite tutte le condizioni di carrabilità della strada. Intanto, intorno alle 13.30, Vivaservizi era riuscita a rialimentare le condotte di alcune vie (per i piani bassi) in viale della Vittoria, via Trieste, via Piave, corso Amendola, via Fazioli, via Frediani e zone limitrofe.

Il danno

La rottura ha interessato una condotta in ghisa che collega la città al serbatoio di Borgo Rodi della portata di 50 litri al secondo: la conduttura, già ad un primo esame, aveva presentato una rottura del tutto eccezionale, ma i tecnici di Vivaservizi proseguiranno nella verifica delle cause. Il guasto si era verificato durante la notte (GUARDA IL VIDEO), con notevole dispersione di acqua e fango. Vivaservizi, insieme ai tecnici comunali, era subito intervenuta per bloccare la perdita. Nel frattempo il Coc, presieduto dall'assessore alla Protezione civile comunale Stefano Foresi, riunitosi nelle prime ore della mattinata, aveva provveduto a distribuire contenitori d'acqua a 7 scuole nell'area interessata dal guasto e a mettere a disposizione, grazie alla collaborazione della Protezione civile regionale e comunale, autobotti per l'ospedale pediatrico Salesi (GUARDA IL VIDEO) per i quartieri del Guasco e Capodimonte, oltre alle fontane di approvvigionamento approntate da Vivaservizi al Passetto e in piazza Cavour nei pressi di corso Garibaldi. Distribuite, inoltre, buste d'acqua ai cittadini nelle zone del Palaveneto e in via Maratta, mentre i volontari della Protezione civile regionale hanno fornito assistenza alle persone in difficoltà. Questi ultimi servizi resteranno disponibili finché non sarà completamente rientrata l'emergenza.

Le parole dell'assessore

«Ringrazio tutti i cittadini per la pazienza, la collaborazione e la comprensione per questo momento di emergenza - è il commento dell’assessore Stefano Foresi -. Ringrazio Vivaservizi per il pronto intervento, l'energia e impegno profuso per risolvere il problema, oltre ai tecnici della Protezione civile regionale, i volontari della protezione civile comunale e tutta la struttura comunale. Un ringraziamento alla Polizia Locale che dall'alba ha gestito in maniera professionale tutta la viabilità alternativa. Abbiamo dimostrato ancora una volta, che la sinergia tra i vari organismi risulta lo strumento vincente per risolvere le problematiche in emergenza».



Si spacca la tubatura, mezza Ancona è senza acqua: disagi in tutta la città

AGGIORNAMENTO DELLE 11

AGGIORNAMENTO DELLE 13