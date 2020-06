Malore in barca, Romolo non ce l'ha fatta: addio al maestro di modellismo navale

Il mare e il modellismo erano le sue grandi passioni. A casa custodiva gelosamente le sue opere d’arte: vascelli e galeoni antichi ricostruiti in miniatura con precisione chirurgica. Erano così belli che in passato li aveva esibiti in esposizioni organizzate nei locali della Lega Navale di Ancona, di cui era un socio storico. Gli amici del circolo e di Marina Dorica piangono Romolo Giampieri, il pensionato 74enne di Collemarino, ex carrozziere, stroncato da un malore che l’aveva colpito domenica scorsa, mentre si trovava in mare con la sua barca.

Era uscito a pesca, da solo, come faceva spesso. La moglie, non vedendolo rientrare e non riuscendo a contattarlo al cellulare, ha lanciato l’Sos. I sommozzatori dei vigili del fuoco, su richiesta della Guardia Costiera, al mattino erano intervenuti in soccorso di un’imbarcazione alla deriva, finita contro gli scogli: era quella di Giampieri, colto da un malore. La corsa all’ospedale, le cure: tutto inutile, purtroppo. Non c’è stato bisogno di autopsia: le cause naturali del decesso sono state subito appurate dal medico legale. I funerali si sono tenuti mercoledì: lascia la moglie Paola e i figli. «Faceva parte del nostro circolo da quarant’anni, era un socio storico - dice Nicola Basti, vice presidente della Lega Navale di Ancona -. Aveva tre grandi passioni: il mare, la pesca e il modellismo. In passato abbiamo esposto le sue realizzazioni nei nostri locali perché erano davvero eccezionali». La sua ultima fatica doveva essere il Sovereign of the Seas, la Sovrana dei Mari, nave da guerra della Royal Navy di re Carlo I d'Inghilterra: una meraviglia che avrebbe voluto far rivivere grazie all’abilità delle sue mani.