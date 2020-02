Vedere il figlio nel calcio professionistico, il sogno di papà Roberto si realizza prima di arrendersi alla malattia

Il sogno di suo figlio era anche il suo ed è stato più forte della malattia, alla quale si è arreso solo dopo aver visto il figlio calciatore firmare per una squadra professionistica. E’ la storia di Roberto Paglialunga, operaio metalmeccanico in un'azienda di Castelfidardo morto lunedì scorso all'età di 49 anni, dopo aver condiviso col figlio Davide un grande sogno: passare a giocare dalla Giovane Ancona ai “prof” dell’Ascoli. A ricordare Roberto con amore è stata anche la Scuola Calcio Giovane Ancona e lo ha fatto con un post sulla sua pagina Facebook ufficiale:

La grande famiglia della Giovane Ancona si stringe attorno a Davide Paglialunga per la perdita dell’amato papà. Un lutto inconsolabile quello che ha colpito lunedì mattina il nostro Davide, cresciuto e amatissimo in biancorosso, proprio recentemente passato per la sua bravura e le sue qualità all’Under 15 dell’Ascoli Calcio 1898 FC SpA. E’ venuto a mancare, a causa di una malattia contro la quale combatteva con coraggio da tempo, Roberto Paglialunga, il papà di Davide.