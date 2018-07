30 anni di Riviera Artigiana

Compie 30 anni ‘Riviera Artigiana’ il mercatino dell’artigianato artistico organizzato da Confartigianato Imprese Ancona – Pesaro e Urbino in collaborazione con il Comune di Numana, che fino al 9 settembre accenderà l’estate di arte e creatività.

Tutte le sere, dalle ore 19,30 alle 24, presso gli stands degli espositori allestiti in viale Morelli, curiosi e turisti potranno apprezzare oggettistica e pezzi pregiati d’arte, cose belle, uniche e particolari lavorate dai maestri dell’artigianato artistico. Carta in filigrana, intagli scavati tra le venature del legno, monili in rame, lampade di alluminio, bigiotteria di alta qualità, creazioni in macramè, foulard di seta, ceramiche variopinte, quadri, articoli di pelletteria e tanto altro ancora.

Per questa trentesima edizione si è tenuta presso la sala consiliare del Comune una cerimonia di presentazione alla presenza del sindaco Gianluigi Tombolini, del segretario della Confartigianato Marco Pierpaoli, del responsabile Confartigianato di zona Antonio Messina. L’iniziativa, che giunge alla sua 30esima edizione, è un appuntamento atteso che ogni anno si rinnova e continua ad affascinare, registrando grande consenso e affluenza di pubblico. Con “Riviera Artigiana” la Confartigianato promuove la realtà dell’artigianato artistico, un patrimonio prezioso, perché racchiude professionalità ed esperienze uniche e inimitabili. Il nostro territorio è ricco di tanta ispirata creatività e iniziative quali la “Riviera Artigiana” di Confartigianato si propongono di tutelare questa realtà, per evitare che vada dispersa e che i mestieri della tradizione siano dimenticati.

Riviera Artigiana, che ha già saputo suscitare un ampio consenso di visitatori nelle passate edizioni, anche quest’anno si propone come un momento importante e rappresentativo dell’estate Numanese.