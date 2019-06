Gira scalzo ed in stato confusionale, era scomparso da due giorni: uomo ritrovato in hotel

Era scomparso dallo scorso 12 giugno da San Leonardo in Passiria, un paesino in Alto Adige. Gli agenti del Commissariato di Osimo lo hanno ritrovato questa notte, mentre si trovava in stato confusionale in un hotel di Numana.

L'uomo era riuscito a raggiungere la località anconetana dopo che il 12 giugno era uscito dalla sua abitazione senza lasciare alcuna traccia e senza avvertire parenti e familiari. Erano stati proprio quest'ultimi, nelle ultime ore, a dare l'allarme presso il Commissariato di Pubblica Sicurezza di Merano. Gli agenti lo hanno ritrovato mentre si aggirava scalzo ed in stato confusionale all'interno della struttura ricettiva. L'uomo è stato quindi affidato alle cure del personale del 118 e poi, viste le sue condizioni fisiche, è stato ricoverato all'ospedale Calro Urbani di Jesi dove si trova in attesa dell'arrivo dei suoi familiari.