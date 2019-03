Lavori di ristrutturazione alla piscina comunale, chiuderà per 7 mesi

La piscina comunale “Grazia Bocchini” di Via del Molino si rinnova con un intervento di riqualificazione che riguarderà la copertura e gli impianti per assicurare maggiore funzionalità e migliore efficienza energetica. I lavori prenderanno il via a metà maggio e si protrarranno fino a novembre, periodo durante il quale l’impianto resterà pertanto chiuso. Significativo l’investimento previsto, pari a 640 mila euro, di cui 280 mila stanziati dalla Regione Marche e 360 mila acquisiti con un mutuo a tasso zero con il Credito Sportivo.

L’intervento interesserà innanzi tutto il rifacimento della copertura dell’impianto realizzato ormai più di 40 anni fa: al posto dell’attuale telo saranno installati pannelli metallici, di alta qualità architettonica e coibentati. Nel rendering predisposto dal progettista si ha un’idea di come cambierà anche sotto il profilo estetico l’impianto natatorio. In programma vi sono anche il rinnovamento di caldaie e del sistema di trattamento dell’aria, con l’installazione di un impianto di microcogenerazione che consentirà di rendere più efficienti e meno costosi gli impieghi di energia elettrica e calore. Grazie a tali lavori, saranno abbattuti i costi di gestione dell’impianto rispetto al quale, per altro, l’Amministrazione comunale farà anche richiesta di accesso ai benefici del conto termico. Nel piano delle opere pubbliche del 2019 è stata inserita anche la realizzazione di un project financing per la riqualificazione e la ristrutturazione delle vasche, il rifacimento degli spogliatoi con aumento della capacità di accoglienza e la sistemazione degli esterni.