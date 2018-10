Rissa in centro tra urla, morsi e colpi proibiti: arrestati quattro studenti

Tutti giovani, tutti stranieri, tutti studenti. In tre contro due a darsele di santa ragione in via Baroccio, in centro a Senigallia. Tra urla, morsi e colpi proibiti per le quali un passante allarmato ha pensato bene di allertare i carabinieri. Protagonisti della rissa di ieri pomeriggio sono un sengalese di 22 anni, un 21enne ghanese e un 21enne gambiano residenti ad Ancona, oltre a un 18enne nigeriano residente a Morro d’Alba e un 17enne marocchino residente a Senigallia. I tre anconetani si sono accaniti contro gli altri due. Quando i carabinieri del Norm sono arrivati sul posto i tre sono scappati lasciando a terra il nigeriano e il marocchino. Erano feriti e sanguinanti. I militari dell'Arma li hanno portati al pronto soccorso. Il 18enne nigeriano ha riportato la frattura di un dito e la perdita di tre denti: ne avrà per 30 giorni. All'altro, i medici, hanno riscontrato un "morso umano sulla fronte": guarirà in una decina di giorni.

Proprio mentre i carabinieri erano al pronto soccorso sono apparsi sulla scena i tre fuggitivi. Avevano intenzione di far medicare uno di loro che perdeva sangue dalla testa. Dopo le cure sono stati arrestati tutti quanti, tranne il minore denunciato a piede libero. Il reato per tutti è di rissa aggravata. Al ghanese di 21 anni è stata contestata anche la rapina aggravata perché nella colluttazione ha rubato 50 euro in contanti e un carica batteria per cellulari al nigeriano ferito. Quest'ultimo resta in carcere a disposizione dell'autorità giudiziaria mentre gli altri, dopo l'udienza di convalida di questa mattina, sono stati rimessi in libertà.