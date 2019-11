Schiaffi e calci tra ragazzine, il parco come un ring: gli amici restano a guardare

Il parco si è trasformato all’improvviso in un ring. A darsele di santa ragione, due ragazzine: una a terra, l’altra in piedi che la prendeva per i capelli e le tirava calci e schiaffi. Il tutto sotto la sguardo di una ventina di coetanei che, invece di intervenire e fermarle, sono rimasti lì ad assistere immobili allo spettacolo deprecabile.

E’ successo al parco Kennedy di Falconara, nel tardo pomeriggio di domenica. Era già buio quando anche alcuni passanti scioccati si sono accorti della scena e l’hanno descritta sui social, esprimendo preoccupazione e sdegno.

Sull’episodio indagano i carabinieri di Falconara, guidati dal comandante Michele Ognissanti, che già a settembre erano intervenuti con un blitz al park multipiano di via 8 Marzo per interrompere una spinellata di gruppo, sfociata in urla e schiamazzi: 4 giovani tra i 19 e i 21 erano stati denunciati alla Prefettura.