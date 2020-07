Rissa in piazza del Papa, stop alla movida violenta: 8 giovani nei guai

Ancora un colpo alla movida violenta. La divisione Anticrimine della polizia ha emesso 5 fogli di via per 5 giovani che hanno partecipato alla rissa scoppiata in piazza del Papa nella notte fra il 30 e il 31 maggio scorsi (GUARDA IL VIDEO). Si trattava del primo di una serie di episodi di violenza nel cuore della città, dopo il lockdown: in quell’occasione erano stati denunciati 9 giovani autori di un pestaggio ai danni di una coppia di fidanzatini di 17 anni, sembra per un regolamento di conti.

A seguito di ulteriori accertamenti, dopo la chiusura di due esercizi commerciali della piazza, la polizia ha notificato i fogli di via a 5 giovani, firmati dal questore, con divieto di far ritorno nel Comune di Ancona per un periodo di un anno, oltre a 3 avvisi orali. Notevole l’impegno reso dall’ufficio Misure di Prevenzione della Divisione Anticrimine che nel 2019 ha emesso 204 fogli di via obbligatori, 128 avvisi orali, 13 sorveglianze speciali proposte, 30 ammonimenti e 6 Daspo. Dall’inizio del 2020 sono stati emessi 43 fogli di via obbligatori, 56 avvisi orali, 5 sorveglianze speciali proposte, 6 ammonimenti e un Daspo.