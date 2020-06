Ormai piazza del Papa è un ring, altra rissa ieri sera: è la terza in 2 settimane

Non c’è pace per piazza del Papa dove ormai, da quando è terminato il lockdown, è più facile trovare giovani rissosi e violenti che non divertimento. Il cuore della movida anconetana è ormai diventato un ring dove si affrontano i giovani della città per i motivi più disparati. Ieri sera, intorno alle 1, ancora uno scontro tra 2 gruppi di 20enne albanesi dopo che uno di loro, passando vicino i tavolini di un locale, ha rivolto una parola di troppo nei confronti di una ragazza, seduta in compagnia del fidanzatino e di un’altra coppia di connazionali.

Ne è nato un diverbio che è poi diventato violenza quando uno dei coinvolti, prima se ne è andato, per poi tornare in compagnia di altri amici però, dando il via allo scontro. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Nucleo operativo radiomobile, che sono riusciti a bloccare uno degli albanesi in fuga. Per ora non ci sono denunciati, anche perché nessuno avrebbe riportato gravi conseguenze. Nessuno è ricordo alle cure dell’ospedale. Tuttavia i militari sono al lavoro per identificare tutti i responsabili del tafferuglio e stanno guardando le immagini delle telecamere della piazza. Quella di ieri sera è la terza rissa nel giro di appena 2 settimane: l’ultima, proprio venerdì sera, ha visto coinvolte 4 persone dopo alcuni commenti ad una ragazza. Vero e proprio pestaggio (Guarda il video) la notte del 30 maggio scorso dopo sono volanti calci, pugni e anche bottigliate.