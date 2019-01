Rissa tra giovanissimi in un bar, c'è anche una ragazza tra i feriti

Tre giovani, tra cui una ragazza, sono venuti alle mani e ritrovandosi, a fine serata, denunciati dai carabinieri per rissa aggravata. L'episodio è avvenuto in un locale della zona nella notte tra sabato e domenica. Futili i motivi del litigio. I tre, tutti maggiorenni ma giovanissimi, sono stati portati negli ospedali di Loreto e di Ancona per le ferite riportate nello scontro.

I medici hanno riscontrato lesioni con prognosi tra i 5 e i 15 giorni. I carabinieri della stazione lauretana, dopo essere intervenuti sul posto, li hanno identificati e successivamente denunciati alla Procura della Repubblica per rissa aggravata.