Rissa tra bodyguard, si picchiano all'uscita della discoteca: un ferito

Dovrebbero essere i primi a placare gli animi e tenere la situazione sotto controllo. Sabato notte sono stati invece i protagonisti di una zuffa all'uscita di una discoteca di Marina Dorica. Protagonisti due buttafuori, che per motivi ancora poco chiari, sono venuti alle mani a pochi passi dal locale. Alcuni passanti hanno richiesto l'intervento del 118 che ha inviato un'ambulanza della Croce Gialla di Ancona. Gli operatori hanno medicato uno dei due addetti alla sicurezza, rimasto ferito durante la collutazione, che è stato poi trasportato per accertamenti in ospedale. Le sue condizioni non sono preoccupanti.